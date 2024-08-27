Вычислены день и время, когда большинство россиян читают почту

Россияне чаще всего открывают электронные письма по вторникам, преимущественно в 10-12 часов утра. В субботу и воскресенье интерес к рассылкам является самым низким. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования сервиса email-рассылок Unisender.

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Среда и понедельник также занимают высокие позиции в рейтинге дней, когда пользователи чаще всего открывают письма. В четверг шансы на открытие писем также высоки. В пятницу и выходные дни активность в почте снижается, достигая минимума в воскресенье – 9,45%.

Основная масса пользователей открывает письма утром, в начале рабочего дня. Пик интереса к рассылкам приходится на 10:00 и держится до 12:00. В промежутке с 13:00 до 22:00 активность в почте постепенно снижается, а с ночи и до 9:00 она остается низкой.

Однако, есть различия в поведении пользователей в зависимости от дня недели. Например, в понедельник, среду и четверг пик открытий писем приходится на 10:00, а во вторник и пятницу — на 12:00. В течение дня также наблюдаются колебания интереса к письмам, с резким ростом во вторник в 9:00 и новым всплеском в 18:00.

В выходные дни активность пользователей в почте также имеет свои особенности. Например, в субботу многие проверяют почту ближе к вечеру – пик открытия рассылок приходится на 22:00, а в остальное время активность пользователей низкая. В воскресенье взаимодействие с письмами более равномерное.

Исследование Unisender проводилось среди 5000 компаний — клиентов Unisender, у которых было как минимум 1000 прочтений писем и 10 млн прочтенных писем. Статистику собирали с середины июля до середины августа 2024 года.