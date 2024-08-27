Xiaomi выпустит складной смартфон с тремя экранами

Xiaomi готовится выпустить новый складной смартфон с тремя экранами, который станет частью линейки Mix.

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По словам источника, компания находится на завершающих этапах разработки этого устройства, и его дебют ожидается на MWC в феврале 2025 года.

Хотя достоверных доказательств пока нет, инсайдер утверждает, что прототип уже существует.

Учитывая, что Xiaomi недавно представила два других складных устройства, маловероятно, что новый смартфон появится в ближайшее время, чтобы не отвлекать внимание от Mix Flip и Mix Fold 4.

Тем не менее, по мере приближения праздничного сезона, Xiaomi, вероятно, начнет подогревать интерес к новому продукту.

Huawei также работает над устройством с тройным складным экраном, которое, по слухам, будет представлено в сентябре, но его продажи, скорее всего, будут ограничены рынком Китая.