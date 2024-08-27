В Kaspersky прокомментировали защищенность Telegram после ареста Дурова

Арест основателя Telegram Павла Дурова не окажет негативного влияния на безопасность мессенджера, и его не следует удалять, заявил РИА Новости эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

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«Если говорить про защищенность в целом, то мессенджерами можно продолжать спокойно пользоваться, если соблюдать базовые правила безопасности», — отметил он, комментируя ситуацию с Telegram после ареста Дурова.

В США и Франции после задержания Дурова выросла популярность Telegram

После задержания Дурова во Франции и США наблюдается рост скачиваний Telegram. Эксперт подчеркнул, что пользователям не стоит паниковать: если мессенджер используется для чтения новостей и общения, то поводов для беспокойства нет. Но если использовать Telegram для незаконной деятельности, правоохранительные органы могут получить доступ к информации иными способами, включая уязвимости, уточнил специалист.

Чтобы обеспечить свою безопасность, пользователям рекомендуется использовать сложные пароли для разблокировки устройств, не авторизовываться через мессенджер на сторонних ресурсах и не делиться авторизационными кодами с посторонними.

Также важно регулярно проверять активные сессии в мессенджере и закрывать неиспользуемые.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Карлсон назвал задержание Дурова «фирменным знаком диктатуры».