Ученые назвали пользу плацебо «недооцененной»

Новое исследование показало, что эффект плацебо может быть полезен даже в том случае, когда человек осознает, что принимает «пустышку».

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Ученые из Университета штата Мичиган провели эксперимент с участием 61 добровольца в возрасте от 18 до 30 лет, чтобы исследовать влияние плацебо на стресс, связанный с пандемией COVID-19.

Участников разделили на две группы. Одной из них предложили принимать плацебо дважды в день в течение 14 дней, а также провели с ними онлайн-сессии, объяснив механизм действия плацебо. В контрольной группе не требовалось принимать никаких препаратов.

Результаты показали, что осознанный прием плацебо ускорил снижение уровня стресса у участников.

Исследователи отметили, что эффект сравним с трехмесячной когнитивно-поведенческой терапией. Таким образом, свежая научная работа подчеркивает, что психологические механизмы могут быть мощным инструментом для улучшения самочувствия даже без активного медикаментозного вмешательства.