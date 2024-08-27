Realme представила ультрабюджетный смартфон Note 60

Realme представила новый бюджетный смартфон Note 60, который уже доступен на официальном сайте компании.

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Новинка получила 6.74-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Интересной особенностью дисплея является возможность работы с мокрыми пальцами без случайных нажатий. Корпус устройства защищен от пыли и влаги по стандарту IP64.

Realme Note 60 оснащен чипсетом Unisoc T612 и доступен в версиях с 4, 6 и 8 ГБ оперативной памяти, а также с 64, 128 и 256 ГБ внутреннего накопителя.

Основная камера была улучшена и теперь имеет разрешение 32 Мп вместо 13 Мп, а фронтальная камера осталась на уровне 5 Мп. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 10 Вт.

Стоимость базовой версии смартфона составляет около 8300 рублей, а его официальная презентация запланирована на 30 августа 2024 года.