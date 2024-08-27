Ученые MIT создали дешевый и эффективный материал для аккумуляторов будущего

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый класс катодных материалов для литий-ионных батарей, который обещает значительное улучшение их эффективности и снижение стоимости. Новый материал, названный DRXPS, сочетает в себе свойства неупорядоченного каменной соли и полианионных соединений, обеспечивая высокую плотность энергии и устойчивость при циклическом использовании.

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Главное преимущество DRXPS — использование марганца, который гораздо дешевле и доступнее, чем традиционные материалы, такие как никель и кобальт. Это открытие может сыграть ключевую роль в создании устойчивой инфраструктуры для хранения возобновляемой энергии и электрификации транспорта.

Работа команды под руководством профессора Цзю Ли показывает, что новый материал может стать важным шагом к массовому внедрению эффективных и экологически безопасных аккумуляторов, способных хранить энергию от солнечных и ветровых электростанций.