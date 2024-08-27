Xiaomi готовится к запуску собственного процессора для смартфонов

Согласно последним утечкам, Xiaomi разрабатывает новый процессор для смартфонов, который может быть представлен в первой половине 2025 года. Об этом сообщает издание Android Authority (AA).

Чипсет, как сообщается, основан на 4-нм технологическом процессе второго поколения TSMC (N4P) и имеет производительность, сопоставимую с устаревшим Snapdragon 8 Gen1 от 2022 года. Это означает, что процессор будет значительно уступать по мощности современным флагманским чипам.

Кроме того, сообщается, что китайский производитель чипов Unisoc будет выпускать модем 5G для этого процессора. Это не первый раз, когда Xiaomi работает над собственным чипом для смартфонов. В 2017 году компания уже выпустила чип Surge S1 для телефона Mi 5C.

Санкции, введенные США против китайских технологических компаний, делают разработку собственного чипсета особенно актуальной для Xiaomi. Это может помочь компании сохранить независимость от поставщиков, таких как Qualcomm и MediaTek.