У космического корабля миссии Polaris Dawn произошла утечки гелия

Компания SpaceX перенесла запуск коммерческой миссии Polaris Dawn на 28 августа. Причиной переноса стала обнаруженная утечка гелия, говорится в сообщении компании в социальной сети Х.

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«Команды проводят более тщательную проверку утечки гелия», — сообщили в SpaceX. Запуск состоится не ранее среды, 28 августа.

Новое окно для запуска откроется на космодроме Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде в 03:38 по местному времени (10:38 мск).

Стало известно о готовности к запуску миссии Polaris Dawn

Миссия Polaris Dawn станет первой в истории, в которой непрофессиональные астронавты совершат выход в открытый космос. В составе экипажа: миллиардер Джаред Айзекман, пилот Скотт Потит, инженеры Сара Джиллис и Анна Менон.

Программа Polaris была анонсирована Джаредом Айзекманом в феврале 2022 года, через пять месяцев после первой частной миссии астронавтов Inspiration4 , которую также финансировал Айзекман. [ Разработка нескольких технологий, необходимых для миссии, также является частью программы, включая скафандры для выхода в открытый космос (EVA) для частных астронавтов, межспутниковые лазерные каналы связи между космическим кораблем Dragon и созвездием Starlink , а также некоторые приспособления для отсутствия шлюза в устаревшей конструкции капсулы Dragon.

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