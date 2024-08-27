Microsoft передумала удалять из Windows «Панель управления»

Американская корпорация Microsoft передумала окончательно удалять из Windows старейший элемент управления ОС. На это обратило внимание издание Neowin.

© lenta.ru

Неделю назад журналисты заметили сообщение на сайте Microsoft, в котором говорилось, что в обозримом будущем в Windows откажутся от «Панели управления» в пользу приложения «Параметры». Однако после того, как про это написали СМИ, в Microsoft отредактировали сообщение.

В новой версии публикации говорится, что «Панель управления» существует «из соображений совместимости», хотя многие ее функции доступны в «Параметрах». Также в тексте исчезло заявление о том, что старый компонент Windows будет навсегда удален.

«Панель управления» впервые появилась в 1985 году вместе с релизом Windows 1.0. Встроенное приложение «Параметры» вышло в 2012 году и стало доступным в Windows 8. По словам специалистов Neowin, новую программу разрабатывали с упором на то, что в будущем Windows станет более мобильной и будет чаще использоваться на устройствах с сенсорным экраном. Однако этого не произошло в том масштабе, в каком ожидали в Microsoft.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft отложила выход новой функции искусственного интеллекта (ИИ) Recall в Windows 11. Программу, которая делает скриншоты рабочего стола в автоматическом режиме, отправили на доработку.