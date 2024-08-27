Ученые узнали причину сокращения популяции крабов в Беринговом море

Биологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружили, что изменение климата привело к сокращению популяции краба-стригуна в Беринговом море. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Cnahge (NCC).

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Как показали предыдущие изыскания, численность краба-стригуна в Беринговом море за последние несколько лет резко снизилась на 10 млрд особей.

В своей работе команда проанализировала ледяной покров, температуры дна моря, уровни цветения водорослей и другие параметры Берингова моря за период с 1972 по 2022 год.

Результаты показали, что изменения температуры значительно усложнили выживание молодых крабов. Из-за потепления воды хищникам стало проще добираться до членистоногих на морском дне.

Ученые также отметили, что падение численности краба-стригуна совпало с ростом популяции тихоокеанской трески — главного врага молодых ракообразных.

Исследователи обнаружили, что за тот же период в регионе возросло количество вспышек болезней среди крабов. По их словам, это обычно происходит в теплые периоды.