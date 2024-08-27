В США и Франции после задержания Дурова выросла популярность Telegram

Популярность Telegram возросла в нескольких странах, включая Францию и США, после задержания сооснователя мессенджера Павла Дурова во Франции. Об этом сообщает портал TechCrunch.

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Как отмечает портал, во Франции мессенджер поднялся на первое место в категории "Социальные сети" по количеству скачиваний в магазине приложений для iOS App Store и стал третьим в рейтинге приложений в целом. Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением среди социальных сетей в американском App Store, а количество загрузок мессенджера на iOS в мире увеличилось на 4%.

Дурова оставили под стражей во Франции до среды

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. На следующий день срок его содержания под стражей продлили до 96 часов. Парижская прокуратура инкриминирует ему, в частности, соучастие в незаконном обороте наркотиков, преступлениях против детей и мошенничестве, то есть, по сути, рассматривает как подельника тех, кто совершает эти и иные правонарушения с использованием Telegram.