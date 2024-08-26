В России показали, как будут выглядеть чайник и микроволновка в будущем

Московские дизайнеры показали, бытовые приборы будущего

© Ferra.ru

Студенты курса «Промышленный дизайн» Британской высшей школы дизайна в Москве представили свои инновационные идеи для бренда бытовой техники REDMOND. В рамках конкурса они переосмыслили традиционные бытовые приборы, вдохновляясь космосом, кубизмом и киберпанком. На защите проектов было представлено 17 работ, из которых эксперты компании выделили три, наиболее соответствующие заданным критериям.

Один из проектов, отмеченных специалистами REDMOND, предложил концепцию экокухни с системой гидравлических клапанов для подачи и слива воды прямо через столешницу. Эта идея не только экономит время и пространство, но и сочетает функциональность с футуристическим дизайном. Другой проект сосредоточился на визуализации бытовой техники будущего, предсказывая, что устройства будут иметь плавные линии, минималистичный дизайн и неяркие цвета. Особое внимание было уделено очистителю воздуха, оснащённому мягкими электронными фильтрами, которые можно размещать в разных частях помещения для равномерного увлажнения.

© REDMOND

© REDMOND

© REDMOND

© REDMOND

© REDMOND

© REDMOND

© REDMOND

© REDMOND

© REDMOND

Третий проект предложил создать единый стилистический подход для всей продукции REDMOND, используя яркие цвета и прямые линии, что делает бытовую технику не только функциональной, но и визуально привлекательной. Особенно интересной была визуализация мультиварки, которая кардинально отличается от привычных нам устройств. Представитель компании Григорий Яковлев отметил, что студенты тонко уловили суть корпоративного подхода REDMOND, создавая технику, которая упрощает и улучшает жизнь людей.

Сейчас компания рассматривает возможность внедрения этих студенческих идей в долгосрочное развитие своей продуктовой линейки.

© REDMOND

© REDMOND