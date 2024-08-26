Сервис Notion прекратит работу в России

Сервис для создания заметок и баз данных Notion прекратит свою работу в России 9 сентября 2024 года, пишет пресс-служба компании на официальном сайте.

В компании уточнили, что уход обусловлен санкциями со стороны Соединенных Штатов.

9 сентября 2024 года, отметили в пресс-службе, российские пользователи лишатся своих рабочих пространств в приложении и полностью потеряют доступ к сервису на территории страны.

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Ранее сообщалось, что в 2022-2023 годах сотни западных компаний покинули российский рынок. Это решение принесло им значительные убытки: по состоянию на декабрь 2023 года они потеряли свыше $103 млрд.