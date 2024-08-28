Т-банк запустил онлайн-платформу Unidraw, аналог популярного сервиса Miro

Т-банк выводит на рынок собственную интерактивную онлайн-доску Unidraw, аналог популярной платформы Miro. Сервис Unidraw будет доступен в beta-версии всем пользователям бесплатно. Об этом сообщили в компании.

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Отмечается, что Unidraw - это интерактивная онлайн-доска, на которой можно разрабатывать стратегии, планировать рабочую неделю, вести конспект встречи и работать всей командой удаленно. Ранее сервис использовался только сотрудниками Т-банка, теперь компания открыла бесплатный доступ для всех пользователей.

В Т-банке подчеркнули, что в отличие от аналогичных российских разработок, Unidraw обладает расширенным списком функций, а универсальность сервиса позволяет закрывать потребности разных отделов компании.

"На первых этапах создания продукта нашей основной задачей было закрыть потребность в бесконечном пространстве для рисования при онлайн-встречах, но в дальнейшем Unidraw освоил основные функции популярного сервиса и стал востребованнее его внутри команды. Стабильный рост числа пользователей дает компании большой импульс на дальнейшее развитие продукта. Сейчас мы готовы поделиться успешным кейсом и представить это решение российскому рынку бесплатно", - отметил директор по информационным технологиям Т-банка Вячеслав Цыганов.

Сервис Unidraw был создан для внутреннего пользования сотрудников Т-банка в 2022 году, когда платформа Miro заявила о закрытии российского филиала и прекратила новые продажи в России и Белоруссии, и команда не нашла удовлетворительных альтернатив. В первый же месяц без официального анонса внутри Т-банка с онлайн-доской стали работать более 250 сотрудников.

Сегодня Unidraw, по данным Т-банка, ежемесячно посещают более 15 тыс. уникальных пользователей, а общее число зарегистрированных составляет 30 тыс. и сопровождается постоянным ростом.

Ранее крупные технологические компании объявляли о выводе на рынок аналогов Miro, Т-банк первым предложил бесплатный доступ к своему сервису.