Ученые провели первый межгалактический поиск инопланетного разума на низких частотах

Международная группа ученых из Института поисков внеземного разума SETI провела первое в своем роде межгалактическое сканирование для обнаружения инопланетных радиосигналов в диапазоне 100 МГц. Исследование охватило 2800 галактик, следует из публикации на портале нерецензированных научных статей arXiv.

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Команда использовала радиотелескоп широкого поля Мерчисонской радиоастрономической обсерватории в Западной Австралии.

По словам исследователей, обычно поиск внеземного разума сосредоточен на сигналах внутри нашей галактики. Новый подход рассматривает очень далекие галактические системы, где потенциально могут существовать сверхцивилизации, чей уровень развития превосходит человечество.

Ученые отметили, что для передачи межгалактического сигнала предполагаемому внеземному разуму потребовалось бы использовать энергию одной или нескольких звезд.

Хотя первое сканирование не обнаружило никаких признаков инопланетных, оно дало информацию, которая поможет сфокусировать будущие поиски, добавили специалисты.