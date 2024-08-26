В Индии изучают ситуацию вокруг Telegram

Министерство информационных технологий Индии обратилось в МВД страны с просьбой предоставить обновленную информацию о наличии и статусе жалоб на Telegram в связи с арестом во Франции его сооснователя Павла Дурова. Об этом сообщает Press Trust of India.

Отмечается, что ответа от МВД пока не было.

«В свете того, что произошло во Франции, Министерство информационных технологий Индии обратилось в МВД с просьбой проверить жалобы, ожидающие рассмотрения против Telegram, и какие действия могут быть предприняты», — говорится в тексте.

Предполагается, что расследование может привести к запрету мессенджера в стране в зависимости от результатов.

Напомним, что Дурова задержали во Франции 24 августа. Ему предъявили обвинения по 12 преступлениям, в том числе соучастие в администрировании онлайн-платформы для проведения незаконных сделок организованных групп и отказ передать по запросам правоохранительных органов информации или документов, необходимых для проведения расследования. Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.