В РФ к 2030 году число университетских стартап-студий вырастет вдвое

Количество университетских стартап-студий, которых сейчас в России насчитывается 22, к 2030 году вырастет до 50. Об этом сообщила в беседе с ТАСС замминистра науки и высшего образования России Дарья Кирьянова в кулуарах форума "Технопром".

"Стартап-студия - это фабрики, которые воспроизводят стартапы и способствуют становлению в стране серийных предпринимателей. Их действует 22. Стартап-студия призвана организационно поддерживать этот технологический процесс. К 2030 году будет создано 50 университетских стартап-студий", - сказала собеседница агентства.

Т-банк запустил онлайн-платформу Unidraw, аналог популярного сервиса Miro

Планируется, что стартап-студии будут создаваться в тех регионах России, где уже есть технологические заделы. Она сообщила, что сейчас во всех федеральных округах созданы тренинговые площадки по технологическому предпринимательству куда приходят студенты, начиная с первого и второго курса. Тренинги уже прошли уже более 500 тыс. человек. Она уточнила, что, согласно опросу, который проводился совместно с ВЦИОМ, половина студентов знают о том, что такое Платформа технологического предпринимательства, и даже 30% из них прошли эти тренинги, 20% из которых сказали, что уже создали свой бизнес либо хотят его создать.

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки России был запущен в 2022 году с целью раскрытия предпринимательского потенциала молодежи и подготовки профессионалов в области технологического предпринимательства. Среди инструментов платформы конкурс на грантовую поддержку "Студенческий стартап", предпринимательские "точки кипения", акселераторы, тренинги, стартап-студии, университетские венчурные фонды, программа возмещения частных инвестиций.

XI Международный форум технологического развития "Технопром-2024" проходит в Новосибирске 27-30 августа.

Ключевая тема в 2024 году - "Трансформация науки и технологий в ключевой фактор социально-экономического и пространственного развития России". ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.