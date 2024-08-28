Apple предупредила магазины о штрафе за включение iPhone 16 до релиза

В конце августа Apple отправила первую партию смартфонов iPhone 16 из Китая в Европу для розничных продаж. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) написал авторитетный инсайдер Majin Bu.

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Кроме того, источники инсайдера предоставили фотографию коробки со стикером, на котором указано, что активация устройства до 16 сентября повлечет за собой штраф в размере 200 тыс. юаней (около 2,35 млн руб.). Запрет, предусматривающий штраф аналогичной суммы, был предусмотрен и в прошлом году.

Презентация iPhone 16 и других новинок Apple запланирована на 9 сентября в 20:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в Apple Park в Купертино, а также в виде прямой трансляции на сайте Apple и официальном YouTube-канале компании.

По слухам, iPhone 16 и Plus получат обновленный дизайн блока камер с горизонтальным расположением датчиков, тогда как iPhone 16 Pro и Pro Max — увеличенные с 6,1 и 6,7 дюйма до 6,3 и 6,9 дюйма дисплеи. Также iPhone 16 Pro приписывают наличие перископического телеобъектива с пятикратным оптическим зумом, как в iPhone 15 Pro Max.