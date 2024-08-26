Ученые обнаружили бактерии в чернилах для татуировок и перманентного макияжа

В рамках недавнего исследования, проведённого Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), выяснилось, что 35% коммерческих чернил для татуировок и перманентного макияжа содержат бактериальные загрязнения. Опубликованы результаты этой работы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

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Сейчас растёт популярность татуировок и перманентного макияжа. Обе процедуры предполагают использование иглы, которая вводит чернила в дерму (средний слой кожи).

Тем не менее результаты нового исследования показали, что чернила для тату и для перманентного макияжа могут содержать как аэробные бактерии, которые могут жить на поверхности кожи, так и анаэробные бактерии, которые размножаются в более глубоких её слоях.

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Доктор медицины Джоди А. Левин, дерматолог и доцент кафедры дерматологии в медицинском центре Mount Sinai, говорит, что результаты исследования «вызывают беспокойство». Они указывают на потенциальные риски для здоровья, связанные с тату и перманентным макияжем.

В ходе исследования специалисты изучили 75 чернил для татуировок и перманентного макияжа от 14 различных неизвестных отечественных и международных производителей, которые представлены в США. Оказалось, что 10 образцов от 10 компаний имели некоторую степень бактериального загрязнения, включая те варианты, что помечены как стерильные. Большинство же штаммов были признаны «возможно патогенными». Другими словами, они потенциально способны вызвать заболевания.

Из бактерий чаще всего в исследуемых образцах встречались Staphylococcus saprophyticus, частая причина ИМП (инфекции мочевыводящих путей) и (редко) менингита, а также Cutibacterium acnes, которая связана с акне.

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