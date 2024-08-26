Названа дата парада планет

Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца утром 28 августа, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Астрономы пояснили, что при ясной погоде все шесть планет, кроме Нептуна, Урана, можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Вместе с тем, отметили исследователи, Меркурий будет отыскать непросто — он располагается очень низко у горизонта и теряется в ярких солнечных лучах. Кроме того, он будет виден около 60 минут.

Над Москвой взошла «Осетровая луна»

Нептун и Уран можно будет рассмотреть только с помощью телескопа или мощного бинокля, пояснили в пресс-службе.

Астрономы напомнили, что большие парады планет проходят довольно редко — следующий ожидается только 28 февраля 2025 года. На вечернем небе соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, а также Юпитер и Марс.

Ранее сообщалось, что последний месяц лета богат на редкие астрономические события. В частности, 19 августа в небе можно было наблюдать «Осетровую луну» — сочетание суперлуния и «Голубой Луны».