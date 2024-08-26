Стало известно о планах российских ученых рассказать о новой версии вымирания мамонтов

В Якутии анонсировали кино режиссера Ильи Кравченко с участием российских ученых, в котором будет рассказано о новой версии вымирания мамонтов. Об этих планах сообщает портал Go Arctic.

© Lenta.ru

Как стало известно, одним из героев фильма «Почему вымерли мамонты» станет геоботаник Николай Лащинский. В кино он озвучит версию о вымирании животных из-за фрагментации ареала обитания. Отмечается, что съемки пройдут на Индигирке, в Тикси, Москве и Якутске.

«Цель фильма — рассказать об экспедициях на Новосибирские острова, показать удивительные открытия, сделанные в арктических условиях, и вдохновить молодую аудиторию, — чтобы будущие исследователи стремились стать геологами, полярниками», — приводит издание слова режиссера фильма.

Ранее сообщалось, что в Хангаласском районе Якутии школьники во время научной экспедиции обнаружили бивень взрослого мамонта