Новые MacBook на M4 получат 16 ГБ «оперативки» в стандартной комплектации

Apple может значительно отступить от своих давних традиций и ввести 16 ГБ оперативной памяти в качестве нового стандарта для базовых устройств Mac с грядущим чипом M4, по словам Марка Гурмана из Bloomberg.

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В отчёте Гурмана говорится, что все протестированные устройства Mac на M4 оснащены либо 16, либо 32 ГБ памяти. Если эта тенденция сохранится, то покупатели в этом году смогут получать 16 ГБ оперативной памяти по умолчанию. Чип M4 также предложит новый максимальный объём оперативной памяти — 32 ГБ, по сравнению с 24 ГБ в M3.

Ожидается, что устройства Mac на M4 будут иметь различные конфигурации: некоторые модели будут оснащаться 8-ядерным процессором и 8-ядерным GPU, а полностью разблокированный чип M4 будет иметь 10-ядерный процессор и 10-ядерный GPU. Варианты M4 Pro и M4 Max остаются неподтвержденными.