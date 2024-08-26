Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал задержание основателя платформы Telegram Павла Дурова во Франции и высказался о возможных последствиях соответствующих действий властей европейской страны.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, он является соучастником незаконных действий, производимых через Telegram. На данный момент Дуров находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Отмечалось, что в расписании парижского суда на понедельник, 26 августа, не значится заседаний по делу Дурова.

Произошедшее с Дуровым в ЕС выглядит довольно странно, поскольку там существует закон, который защищает владельцев UGC-платформ [User-generated content] от несения ответственности за публикуемый пользователями контент. Но в данном случае Дурова задержали именно в связи с пользовательским контентом. Кроме того, во Франции задержали спутницу основателя Telegram, которая, скорее всего, к работе мессенджера никакого отношения не имеет. Все это создает большой и непонятный прецедент, ведь причины их задержания были описаны очень туманно. Предъявленные Дурову обвинения с легкостью можно было бы предъявить владельцу любого другого мессенджера, где есть каналы, например, владельцу WhatsApp, Signal или Facebook [владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена] Messenger. Там происходит все то же самое, что происходит в Telegram. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Эксперт напомнил, что, согласно данным СМИ, выданный властями Франции ордер на обыск Дурова мог быть активирован только в случае его прибытия на территорию страны.

«Так что все это представляется большой и спланированной акцией… Но к самому Дурову здесь тоже возникают вопросы, поскольку он «коллекционирует» паспорта разных стран. Так, у основателя Telegram есть гражданство Сент-Китса и Невиса, у него есть французский паспорт, мы предполагаем, что у него может быть паспорт ОАЭ. Кроме того, он, наверное, все еще имеет российский паспорт. При этом в последнее время Дуров всячески старался дистанцироваться от России, а в итоге его «повязали» в Европе, выдвинув непонятные обвинения», - отметил специалист.

Наличие каких-либо контактов у руководителей крупных технологических стартапов с властями различных стран не гарантирует им защиту от задержания или ареста, подчеркнул Зыков.

«Кроме того, подобное сотрудничество руководителей компаний с одной страной может не понравиться властям другой страны, ведь на сегодняшний день в мире сложилась очень серьезная геополитическая ситуация. Плюс глубокое сотрудничество сервиса с правоохранителями может нанести определенный урон репутации мессенджера среди его пользователей. Так что вопросы взаимодействия сервиса с теми или иными странами всегда носят довольно сложный характер», - подчеркнул он.

Зыков назвал действия французских властей в отношении Дурова «операцией по принуждению к сотрудничеству».

«Полагаю, Дурова хотят заставить работать вместе с правоохранительными органами Франции. Это как минимум. Как максимум – его хотят заставить работать вместе с правоохранительными органами других стран, таких как США. Ранее Дуров уже жаловался на давление на одного из его сотрудников со стороны американских спецслужб, поэтому дальнейшее развитие событий может быть совершенно непредсказуемым. Мы уже видели, как американские власти поступают с сервисами, которые становятся лидерами в той или иной отрасли, как они оказывают на них давление. Так, из США уже «выгнали» Huawei и «Лабораторию Касперского», а платформу TikTok грозятся изгнать оттуда, если у нее не появится американского владельца. То есть США абсолютно не стесняются давить на технологические сервисы и проекты», - сказал он.

Говоря о перспективах работы Telegram после задержания Дурова, эксперт отметил, что основатель мессенджера самолично привлекал значительную часть инвестиций в проект.

«Без этих денег Telegram существовать самостоятельно не сможет. Такой объем данных, такой объем трафика и разработки, конечно, требует очень серьезных инвестиций. Но сейчас Telegram можно назвать «темной лошадкой», поскольку о его корпоративном управлении и поступлении средств в проект мало что известно. В связи с этим множество вопросов к работе сервиса возникает не только со стороны французских властей, но и со стороны властей других государств», - заявил специалист.

По словам Зыкова, в настоящее время остается открытым вопрос о том, сможет и станет ли Дуров предоставлять французским спецслужбам коды доступа к своему мессенджеру. Согласно данным издания Baza, российским чиновникам уже дали поручение удалить служебные переписки в Telegram, напомнил он.

«Так что определенные риски, связанные с дальнейшей работой мессенджера, сейчас действительно просматриваются. Давайте предположим, что завтра Дурова отпустят и извинятся перед ним. Какое количество людей поверят в то, что его выпустили просто так? Это тоже вопрос… В настоящее время мало кто хочет ждать развития ситуации. Но сейчас можно говорить о том, что задержание Дурова подрывает доверие технологических стартапов к этой стране. Руководителям сервисов, работающих с UGC-контентом, просто становится опасно посещать эту страну. Работа любых UGC-платформ сопряжена с риском появления на них различного противоправного контента. Конечно, сервисы борются с этим, как могут, но их работа может не удовлетворять те или иные государства. Поэтому вопросы об их дальнейшей судьбе остаются открытыми. Но, очевидно, уровень опасности для стартапов, работающих с пользовательским контентом, вырос до максимального», - заключил собеседник.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин не встречался с Дуровым в Баку.