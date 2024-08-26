После ареста владельца Telegram Павла Дурова мошенники начали предлагать пользователям мессенджера перенести их персональные данные на «безопасный ресурс». Об этом сообщили в Роскачестве.

Злоумышленники выдают себя за представителей службы поддержки Telegram. Они отправляют ссылку, по которой просят заполнить сведения для входа в аккаунт. Если пользователь поддается на мошенничество, злоумышленники получают полный доступ к его личным перепискам и медиафайлам.

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«В связи с последними событиями вокруг мессенджера Telegram ожидается массовая утечка персональных данных. Поэтому рекомендуем пользователям удалить всю чувствительную информацию из мессенджера и проявить особую осторожность в общении с неизвестными «доброжелателями», – отметил глава центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее Павлу Дурову продлили срок задержания еще на 48 часов. Спустя это время закончится первоначальный период нахождения под стражей, сообщают французские СМИ. После этого его могут освободить либо предъявить обвинение.