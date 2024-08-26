Хакеры атаковали государственные сайты Франции после задержания Дурова

Ряд французских государственных сайтов подвергся 25 августа хакерским кибератакам после задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции. С таким утверждением выступила газета Le Parisien.

Среди целей злоумышленников издание называет государственный сайт, где публикуются действующие законы и правила, сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, а также ряд других ресурсов. По ее информации, сайты были недоступны в течение воскресенья в результате DDoS-атак. На данный момент доступ восстановлен лишь к части из них, убедился корреспондент ТАСС.

Газета утверждает, что кибератаки осуществили "группы хакеров, поддерживающие Дурова". Подобные атаки, предположительно, усилятся в ближайшие дни, сказал эксперт по кибербезопасности Клеман Доминго в комментарии газете.

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Правоохранительные органы считают его соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram, отказа сотрудничать с силовыми ведомствами, а также из-за возможности пересылать в мессенджере криптовалюту, передает телеканал TF1. В посольстве России во Франции сообщили ТАСС, что намерены добиваться соблюдения прав Дурова и получения к нему консульского доступа, однако "французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу". У Дурова также есть гражданство Франции.