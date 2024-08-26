В Северной Америке впервые выявили опасный для кошек вирус

В США впервые выявили вирус, смертельно опасный для кошек. От него могут пострадать как домашние, так и дикие животные.

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В 2023 году у самки горного льва в Колорадо обнаружили разновидность вируса rustrela, родственного известному вирусу краснухи. Ему присвоили название RusV.

У большой кошки наблюдались повреждения на коже и слабость в задних конечностях. Она мало двигалась и страдала от ограниченной подвижности.

Сотрудники службы охраны дикой природы предположили, что животное заболело. Была проведена работа по выяснению причины неизвестного заболевания.

Анализ тканей и генетического материала показал, что горный лев страдал от неврологического синдрома, приводящего к летальному исходу. Его причиной признали вирус RusV. Большая кошка стала его первой зарегистрированной жертвой в Северной Америке.

Чтобы доказать связь между поражениями и RusV, исследователи использовали современные методы гибридизации вируса. Этот процесс позволяет идентифицировать конкретные гены и определить уровни содержания молекулы мессенджерной РНК (мРНК) в клетках. Молекулы мРНК содержат генетическую информацию, необходимую для производства ключевых для организма белков.

Результаты показали, что РНК RusV присутствует во всех областях головного мозга большой кошки и почти во всех областях спинного мозга. Особенно обильные сигналы обнаружили в слое гранулярных клеток гиппокампа и в клетках Пуркинье мозжечка.

Пока неизвестно, настолько сильно новый вирус распространился среди диких и домашних кошек. Его симптомы включают шаткую походку, неспособность втянуть когти, повышенную чувствительность к прикосновениям, тремор и судороги. Болезнь может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в отдельных случаях затягивается до года, сообщает The Independent.

Ранее сообщалось, что гигантские вирусы нашли в ледниках Гренландии. Эти организмы могут сдержать глобальное потепление.