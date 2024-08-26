Caviar выпустила Samsung Galaxy Z Flip6 за $8770

Бренд класса люкс Caviar представил новую линию кастомных Samsung Galaxy Z Flip6, посвященную чемпионату США по теннису. Эксклюзивная коллекция, получившая название «Elegance», включает в себя две модели: Изумрудная и Сапфировая.

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Изумрудное издание может похвастаться зеленым кожаным корпусом Chevre, дополненным вставками из розового золота 24 карат и украшенным 16 кристаллами Swarovski. Сапфировая версия, в свою очередь, обтянута синей кожей Chevre с серебряными вставками 22 карата и также украшена 16 кристаллами Swarovski. Обе модели отражают «роскошь теннисного мира».

Изумрудный Galaxy Z Flip6 доступен в вариантах с 256 и 512 ГБ памяти по цене 8 770 и 9 130 долларов соответственно. Сапфировый вариант стоит дороже — 9 770 долларов за 256 ГБ и 10 130 долларов за 512 ГБ. Caviar ограничила производство 99 экземплярами каждой модели.

Заинтересованные покупатели могут приобрести эти роскошные смартфоны на сайте Caviar.