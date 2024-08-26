Блогеров могут начать привлекать к ответственности за пропаганду VPN-сервисов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция «Миллионы за просмотры: как рекламодатели и блогеры выживают в новой реальности?». Представители власти и профильные эксперты поделились своим мнением по вопросам совершенствования законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы.

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Первым слово взял заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов. Он анонсировал, какие законодательные меры по регулированию блогосферы обсуждаются сейчас. В их числе саморегулирование блогерского сообщества, создание системы наказания и поощрения и утверждение реестров для тех, кто занимается образовательной деятельностью.

«К сожалению, огромное количество контента, который выдается за образовательный, он, мягко говоря, образовательным не является. Это способ отъема средств у населения. Причем способ, на самом деле, криминальный со всех сторон, начиная от того, что люди, которые преподают, не имеют даже базового образования высшего», – подчеркнул Кирьянов.

При этом, добавил он, деньги, собранные за такие курсы, в основной своей массе находятся в черном сегменте, то есть никаких налогов с них не платится. Также Артем Кирьянов заявил, что необходимо создавать в интернете территорию доверия. И создана она должна быть именно на отечественных платформах. Это же должно касаться предоставления информационных и образовательных услуг.

Отдельно депутат остановился на теме продвижения блогерами VPN-сервисов. Он подчеркнул, что эти программы опасны для пользователей. Поэтому необходимо предусмотреть ответственность для отказывающихся от перехода на отечественные платформы блогеров, которые пропагандируют использование VPN-сервисов. Еще темой, которую затронул Артем Кирьянов, стал запрет рекламы в экстремистских соцсетях. Он напомнил, что первое чтение соответствующего законопроекта уже было, но это только первый шаг.

«То есть с точки зрения жесткости законодательства, я думаю, что будет и дальше развиваться история с отрубанием возможности финансовой подпитки тех, кто продолжает работать в запрещенных социальных сетях, тех, кто не настроен на вот эту волну социальной ответственности», – подчеркнул парламентарий.

Завершая выступление, Артем Кирьянов подчеркнул, что регуляторика должна предусматривать как меры наказания, так и поощрения. По словам эксперта, должны быть механизмы поддержки тех, кто действительно несет практическую пользу людям и обществу.

На регулировании деятельности онлайн-предпринимателей остановился эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией Тимофей Ви. В частности, он подчеркнул проблему отсутствия института репутации. Он подчеркнул, что сейчас блогер не несет никакой ответственности за информацию, которую публикует, а потому пользователям некуда пожаловаться, например, на фейки.

«Когда мы говорим о таких проблемах, как какие-то нарушения законодательства со стороны блогеров, мы должны рассматривать проблему в комплексе. А часть комплекса этой проблемы, это то, что отсутствует институт репутации, отсутствуют какие-то рейтинговые агентства, отсутствует какое-то понимание того, у кого вообще какой бэкграунд», – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в Госдуме была создана рабочая группа по вопросам совершенствования законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы. Как отметили депутаты, группа создана для того, чтобы обеспечить условия дальнейшего процветания сферы, которая уже сейчас является одной из самых перспективных в России.