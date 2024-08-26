«Одноклассники» запустят первое в России шоу в формате slow life

Социальная сеть «Одноклассники» запустит первый в России профессиональный видеопроект в формате slow life. В этом медитативном шоу главным героем будет природа.

Как отметил режиссер проекта Иван Губин, видео в таком формате — растущий тренд.

«Видео в формате slow life — растущий тренд. Но им практически не занимаются профессионалы. Всего десяток контентмейкеров по всему миру. Мы поняли, что можем стать первой в России командой, кто подошел к slow life не с телефоном в руке, а с большой экспертизой и профессиональным оборудованием. В итоге получилось настоящее кино», — поделился он.

Ведущая Катерина Пискунова покажет, как различные растения могут быть использованы в кулинарии и быту. Также все видео будут сопровождаться шелестом листьев, звуками ветра и воды, напоминающими АСМР. Чтобы зритель не просто наблюдал, а стал участником процесса, использовали макросъемку и редкие объективы. Также записывали различные звуки, передающие атмосферу.

Ранее психолог Юлия Лебедева рассказала, что можно использовать ароматерапию, видео и аудио АСМР, чтобы улучшить качество сна. По ее словам, также поможет эмоциональная регуляция через ведение дневника. Психолог отметила, что можно использовать психологические методы, например технику «парадоксального намерения», когда человеку нужно постараться как можно дольше оставаться бодрым.