В новой кириллической зоне России произошел резкий скачок доменов

В новой кириллической доменной зоне .спб.рф с конца июня 2024 года отмечен резкий скачек регистраций, в ней уже насчитывается почти 1 тыс. доменов. Об этом сообщили ТАСС в регистраторе Ru-Center.

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В самой большой российской зоне .ru сейчас насчитывается 5,7 млн доменов, выбор новых ограничен, и кириллические домены открывают широкие возможности.

Фактически домены в .спб.рф начали регистрировать с 21 июня 2024 года, а анонсировано это было на Петербургской международном экономическом форуме. "За это время в новой доменной зоне было зарегистрировано 990 доменов", - сообщили в регистраторе.

По его данным, первой по популярности зоной остается .ru (латиница) - 5,7 млн, второй - национальная зона .рф (778 тыс.). В зоне .москва сейчас 12 тыс. доменов. В России есть и другие кириллические зоны - .рус, .дети, а также московские на латинице - .moscow и .msk.ru.

Именно домены на кириллице ежегодно показывают стабильный прирост, отметила директор по продукту доменного бизнеса Ru-Center Марина Брик. По ее словам, этому есть две причины - тренд на русификацию, а также поиск альтернативы регистрации в .ru.