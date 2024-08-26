Экипаж «Союза МС-26» отправился на Байконур для предстартовой подготовки

Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-26" покинули Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) и отправились на Байконур для прохождения предстартовой подготовки, передает корреспондент ТАСС.

Командир корабля, космонавт Алексей Овчинин рассказал журналистам, что экипаж давно знаком и хорошо ладит друг с другом.

"Экипаж полностью готов у полету. Сейчас на протяжении предстартовой подготовки мы уточним некоторые моменты, осмотрим наш корабль, проверим системы. В запланированное время 11 сентября мы стартуем. И я уверен, что выполним поставленные задачи на 100%", - сказал он.

Состав экспедиции и планы миссии

В основной состав 72-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) входят космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит. Их дублерами выступают космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Экипажи отправились на автобусе к аэродрому Чкаловский, откуда самолет доставит их на космодром.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября этого года. Возвращение экипажа на Землю намечено на 1 апреля 2025 года. На полугодовую миссию запланировано выполнение 42 научных экспериментов, из которых 3 проводятся впервые. Кроме того, в декабре космонавты Овчинин и Вагнер совершат выход в открытый космос, им предстоит установить спектрометр для эксперимента "Монитор всего неба" на внешней поверхности модуля "Звезда".

В июле 2022 года в рамках программы МКС Роскосмос и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на кораблях "Союз МС". Реализация соглашения позволяет при отмене или существенной задержке запуска российского или американского корабля обеспечить присутствие на борту МКС как минимум одного космонавта Роскосмоса и одного астронавта NASA для обслуживания российского и американского сегментов. В декабре прошлого года сообщалось, что Роскосмос и NASA планируют продолжать перекрестные полеты по 2025 год включительно.