В метеоритах нашли образовавшийся на заре Солнечной системы минерал

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами нашли в метеоритах новый минерал, вероятно, образовавшийся на заре формирования Солнечной системы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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Вещество получило название рубинит.

"Специалисты Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова и группой зарубежных ученых обнаружили и изучили новый минерал рубинит, найденный в метеоритах - углистых хондритах CV3 типа Allende, Ефремовка и Vigarano. Рубинит представляет собой гранат с преобладанием в составе [титана] Ti3+ и принадлежит к группе минералов, образованных в первичной солнечной туманности", - отметили в пресс-службе.

Минерал назван в честь американского ученого Алана Рубина, космохимика Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, внесшего большой вклад в исследования космохимии и минералогии метеоритов. Метеорит Ефремовка был найден в 1962 году в Казахстанe, Аllende - в 1969 году в Мексике, Vigarano - в 1910 году в Италии.

Как сообщила ведущий научный сотрудник лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН Марина Иванова, рубинит образовался в солнечной туманности в восстановительных процессах в результате конденсации газа солнечного состава. Ученые в области минералогии и космической химии придают большое значение исследованию минералов, возникших в первичных процессах образования Солнечной системы.

Исследование проведено в рамках государственного задания и поддержано Минобрнауки РФ. Результаты опубликованы в журнале American Mineralogist.