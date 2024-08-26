Android 15 получит продвинутую настройку внешних мониторов

Google готовится предложить пользователям в Android 15 новую функцию, которая значительно расширит возможности работы с внешними мониторами.

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Согласно последней бета-версии Android 15 QPR1, в системе появилась скрытая страница настроек «Внешний дисплей», которая позволяет изменять разрешение экрана и его ориентацию.

Новая страница настроек позволит пользователям подключать внешние дисплеи к своим устройствам и настраивать их прямо через меню «Настройки» > «Подключенные устройства».

В бета-версии можно включить или отключить зеркалирование экрана без необходимости отключать устройство, а также изменять разрешение и поворачивать изображение на внешнем дисплее.

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Эти изменения свидетельствуют о том, что Google активно работает над улучшением пользовательского опыта при работе с внешними дисплеями и десктопным режимом.

Ожидается, что соответствующий апдейт будет доступен пользователям позже в 2024 году.