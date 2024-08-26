Создана энциклопедия для программистов

Buzzpy, Python-разработчик, запустил Dev Encyclopedia — новый онлайн-ресурс с открытым исходным кодом, призванный упростить технологический жаргон для разработчиков всех уровней. Будь вы опытным программистом или новичком, пытающимся разобраться в таких сложных терминах, как «многопоточность» или «бессерверная архитектура», эта платформа предлагает четкие и лаконичные объяснения, подходящие для всех.

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Dev Encyclopedia разбивает каждый термин на удобные для понимания «карточки» с простыми определениями, полезными примерами и наглядными пособиями. Цель — сделать технический язык доступным, не перегружая пользователей техническими деталями. Кроме того, энциклопедия не содержит рекламы и открыта для участия сообщества разработчиков, приглашая всех желающих расширить ее содержание, добавив новые термины или уточнив существующие.

Buzzpy создал этот инструмент в одиночку, используя HTML, CSS, JavaScript и старые добрые Apple Notes, и закончил его всего за один месяц. Замысел? Создать всеобъемлющий, совместный ресурс, который сделает понимание технологий более простым и приятным для всех.