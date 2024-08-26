Космонавт рассказал о работе солнечной батареи служебного модуля РС МКС

Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал об особенностях работы солнечной батареи служебного модуля российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС).

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"Работой солнечной батареи служебного модуля российского сегмента МКС управляет система ориентации солнечных батарей (СОСБ). СОСБ построена по принципу следящей системы. Она отслеживает положение Солнца с помощью восьми фотодатчиков, установленных так, что они просматривают все пространство вокруг", - отметил Кононенко.

По его словам, информация о положении Солнца поступает в автоматику СОСБ в виде номера зоны.

"Автоматика выдает команду на приведение панелей в зону, где находится Солнце. Солнечная панель движется в эту зону и прекращает вращение при достижении ее середины. При переходе Солнца в соседнюю зону солнечная панель следует в эту зону", - уточнил космонавт.

Кононенко подчеркнул, что СОСБ может работать и в совмещенном режиме - на теневой стороне орбиты солнечные панели управляются по данным системы управления движением и навигацией, а на солнечной стороне - от фотодатчиков.