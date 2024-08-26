Космонавт рассказал о работе солнечной батареи служебного модуля РС МКС
Спецкор ТАСС, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал об особенностях работы солнечной батареи служебного модуля российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС).
"Работой солнечной батареи служебного модуля российского сегмента МКС управляет система ориентации солнечных батарей (СОСБ). СОСБ построена по принципу следящей системы. Она отслеживает положение Солнца с помощью восьми фотодатчиков, установленных так, что они просматривают все пространство вокруг", - отметил Кононенко.
По его словам, информация о положении Солнца поступает в автоматику СОСБ в виде номера зоны.
"Автоматика выдает команду на приведение панелей в зону, где находится Солнце. Солнечная панель движется в эту зону и прекращает вращение при достижении ее середины. При переходе Солнца в соседнюю зону солнечная панель следует в эту зону", - уточнил космонавт.
Кононенко подчеркнул, что СОСБ может работать и в совмещенном режиме - на теневой стороне орбиты солнечные панели управляются по данным системы управления движением и навигацией, а на солнечной стороне - от фотодатчиков.