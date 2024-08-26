Разработчик ОС «Аврора» запустит образовательную программу в НГУ

Один из ведущих вузов России Новосибирский государственный университет (НГУ) и разработчик отечественной операционной системы "Аврора", компания "Открытая мобильная платформа" (ОМП) планируют создание совместной новой образовательной программы.

В новом учебном году в вузе запустят дисциплину по мобильной разработке, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В этом учебном году на кафедре автоматизации физико-технических исследований физического факультета (АФТИ ФФ) НГУ стартует новая учебная дисциплина по мобильной разработке. Это первый этап сотрудничества. В ее рамках студенты познакомятся с разработкой под различные мобильные платформы и детально разберутся в нюансах создания приложений под ОС "Аврора", - сообщили в пресс-службе.

Дисциплина включает изучение технологий и инструментов создания мобильных приложений и готовит студентов к работе в реальной команде разработчиков приложений. В ОМП рассчитывают, что сотрудничество с вузом позволит улучшить подготовку кадров в области разработки ОС. Поддержку в совместном проекте НГУ и ОМП окажет IT-компания True Engineering.

"В сотрудничестве с компанией ОМП, разработчиком ОС "Аврора", мы планируем создавать корпоративные приложения для сотрудников организаций, а также участвовать в образовательной программе для подготовки будущих специалистов по разработке мобильных приложений для отечественной ОС", - отмечает куратор программы Вадим Чесноков, руководитель отдела исследовательских проектов True Engineering, преподаватель НГУ.

Новосибирский государственный университет - один из ведущих национальных исследовательских университетов России. Значительная часть преподавательского состава являются сотрудниками институтов СО РАН и ведущих инновационных наукоемких компаний Академпарка, где студенты НГУ проходят профессиональную исследовательскую подготовку.