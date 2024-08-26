Норвежский космодром получил государственную лицензию

Космодром Андойя в Норвегии стал ближе к проведению первого орбитального запуска после получения государственной лицензии от Министерства торговли, промышленности и рыболовства.

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Лицензия позволяет космодрому проводить до 30 запусков в год, включая полеты на полярные и солнечно-синхронные орбиты. Это значительная веха для Норвегии как космической державы.

Немецкая компания Isar Aerospace, разрабатывающая малую ракету-носитель Spectrum, планирует использовать Андойю в качестве первоначальной стартовой площадки. Космодром, на котором в ноябре прошлого года была построена стартовая площадка, теперь приступит к окончательным испытаниям ракеты-носителя, что подготовит почву для исторического запуска.

Министр промышленности Норвегии Сесили Мирсет подчеркнула «стратегическую важность» этого потенциала для «Норвегии и ее союзников в ЕС и НАТО».