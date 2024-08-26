Эксперты из Kaspersky GReAT предупреждают о распространении скрытого майнера под видом приложения видеохостинга YouTube для Windows. Об этом сообщает издание «Известия».

Приложение было обнаружено на платформе GitHub несколько месяцев назад и позиционируется как полноценный аналог известного видеохостинга, позволяя пользователям смотреть, искать и загружать видео, подписываться на каналы, ставить лайки и оставлять комментарии. Однако вместе с функционалом видеохостинга, пользователь получает на свое устройство скрытый майнер.

Специалисты предупреждают, что последствия заражения устройства скрытым майнером могут быть серьезными: устройство начнет тормозить, перегреваться и в редких случаях даже может выйти из строя. Кроме того, майнер потребляет много электричества, а платить за него приходится пострадавшему пользователю.

Эксперты рекомендуют быть осторожными при загрузке программ с платформы GitHub, так как на ней могут быть размещены и зловредные приложения. В случае обнаружения такого приложения на устройстве, рекомендуется удалить его с помощью защитного решения или с помощью специалистов, чтобы избежать повторного заражения.

Также стало известно, что специалисты из исследовательской лаборатории SentinelLabs обнаружили три поддельных приложения YouTube, которые превращают смартфоны в подслушивающие устройства. Все программы являются троянами удаленного доступа (RAT) под названием CapraRAT.