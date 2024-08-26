Ryzen AI 9 HX 370 в ноутбуках оказался дороже и хуже старого Ryzen 9 5900HX

Эксперт YouTube-канала PRO Hi-Tech проверил в работе Ryzen AI 9 HX 370 со встроенной графикой 890m. Стоит ли оно того?

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Asus ProART — новый ноутбук на базе процессора Ryzen AI 9 HX 370. Результаты его тестирования в рабочих задачах вы можете увидеть ниже на графиках.

Что касается игр, то запускались Cyberpunk 2077, DOOM Eternal, Black Myth: Wukong. Сравнивались в них сборки HX370 + RTX 4070 и 5900HX + RTX 3070. В 4К на низкой графике они шли одинаково (81 к/с в среднем), на впечатляющих настройках первый ноутбук был немного медленнее второго (25 к/с против 29 к/с в среднем), в 1080p на низких без FSR разница уже составила 14 к/с (110 и 124 к/с в среднем).

А вот в DOOM Eternal новое «железо» оказалось быстрее старого. В среднем это были 95 к/с и 73 к/с соответственно в 4К с высокой графикой и 245 и 176 к/с в 1080p с ультра-настройками.

В Black Myth: Wukong можно поиграть в 1080p со средней графикой без генерации кадров с 78 к/с (HX370 + RTX 4070) и 64 к/с (5900HX + RTX 3070).

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

© PRO Hi-Tech

Вывод

Если вам нужен просто ноутбук со встройкой, то модель с Ryzen AI 9 HX 370 может стать отличным выбором. Однако если вам необходимо что-то большее, то лучше присмотреться к другим вариантам. Тем более что мобильные процессоры сами по себе не представляют особой ценности. Да и видеокарты начиная с 4070 в играх себя показывают плохо, в рабочих задачах несильно хуже будет 3070.

Стоят самые доступные Asus ProART на новых процессорах в Китае около 100 тысяч рублей. При этом эти устройства мало что могут предложить по сравнению с моделями 3-летней давности. Тем более что в задачах, связанных с видео, ноутбук Ryzen AI 9 HX 370 с RTX 4070 оказывается хуже, чем ноутбук с 5900HX и RTX 3070. Если говорить только о производительности процессора, то прогресс есть, но отдельно от остального «железа» Ryzen AI 9 HX 370 рассматривать нет смысла.