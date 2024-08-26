Ученые предложили бить песчаные пляжи током для защиты от эрозии

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго предложили новый метод защиты берегов от эрозии с помощью электрического тока. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

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Команда изучила природный механизм моллюсков, мидий и других морских обитателей, которые используют растворенные в воде минералы для строительства своих раковин.

Исследователи добились формирования этого естественного цемента, ускорив химические реакции с помощью электричества.

В лабораторных экспериментах слабый (2–3 вольта) электроток мгновенно изменил структуру морского песка, превратив его в твердый и монолитный материал.

Разряды преобразовали некоторые из компонентов в карбонат кальция, из которого состоят панцири многих моллюсков. При увеличении напряжения до четырех вольт те же компоненты могут стать гидроксидом магния, который также повсеместно встречается в различных породах.

По словам ученых, укрепленный электричеством песок не уступает в прочности бетону и может защищать береговые линии от эрозии на протяжении десятилетий. Кроме того, процесс можно обратить вспять, растворив прочные минералы тем же электротоком.