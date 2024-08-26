Россиянам рассказали, какие технологии из «Звёздных войн» станут реальностью

Топ-5 технологий, которые вы видели в «Звёздных войнах», которые станут реальностью в будущем.

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Голограммы

Голограммы из «Звёздных войн» выглядят потрясающе, и многие мечтают увидеть их в реальной жизни. Однако в фильмах они часто имеют больше общего с современными объёмными дисплеями, чем с настоящими голограммами. Голограмма — это изображение, полученное при помощи лазеров и фотопластинок, создающее эффект трёхмерности. Несмотря на то, что такие технологии уже разрабатываются, они пока не могут похвастаться высокой степенью практичности.

На сегодня самые перспективные решения для создания трёхмерных изображений — это волюметрические дисплеи. Они рисуют изображения в пространстве с помощью вокселей, что приближает их к реальным объектам. Акустическая левитация и лазерные вспышки также представляют собой интересные подходы, хотя обе технологии имеют свои ограничения, такие как необходимость специальных условий и невысокая частота обновления.

Световые мечи

Световые мечи — это знаковая технология из «Звёздных войн», и хотя в нашем мире они имеют ограниченное применение, учёные все же пытаются их создать. Основные требования к световому мечу: он должен иметь фиксированную длину и форму клинка, наносить повреждения и быть компактным. Лазеры, хоть и способны резать материалы, не могут стать идеальной заменой световым мечам, так как их луч не ограничен в пространстве и не имеет твёрдой структуры.

Плазменные мечи выглядят более перспективно. Плазма, будучи сверхгорячей, может создавать повреждающий пучок, но её форма требует сложной конструкции для ограничения с помощью электромагнитного поля. В 2020 году команда Hacksmith Industries создала работающий плазменный меч, но он требует дополнительного источника энергии и газов, что делает его неудобным для мобильного использования. Физик Митио Каку предложил использовать трубку с отверстиями для создания плазменного меча, но компактное решение пока остаётся далёкой мечтой.

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Спидеры

В «Звёздных войнах» спидеры — это летающие транспортные средства, которые значительно отличаются от современных летающих автомобилей. Первые попытки создать что-то подобное были в 1930-е годы, когда появились автомобили с крыльями и летательные аппараты с колёсами. Сегодняшние проекты, такие как PAL-V и AeroMobil, все ещё не могут сравниться с настоящими спидерами, так как их технологии требуют специальной инфраструктуры для движения.

Технологии магнитной левитации и транспорт на воздушной подушке также не подходят для создания спидеров, так как они требуют ровной поверхности или специальной инфраструктуры. Репульсоры, которые могут создать левитацию без физического контакта, остаются пока недостижимой мечтой. Поэтому на сегодняшний день воспроизвести спидеры из «Звёздных войн» остаётся невозможным.

Силовые поля

Силовые поля из «Звёздных войн», защищающие от пуль и выстрелов, пока остаются в области научной фантастики. Современные технологии используют электромагнитные поля для защиты от радиации, но не для остановки физически крупных объектов. Примеры включают плазменное окно и технологии от Boeing для защиты от ударов.

Митио Каку предложил создание силового поля с помощью нескольких слоёв, включая плазму, лазеры и углеродные нанотрубки. Хотя такие концепты звучат многообещающе, на практике создание такого защитного поля остаётся сложной задачей.

Управление гравитацией

Гравитационные лучи из «Звёздных войн», позволяющие захватывать космические корабли, кажутся на данный момент фантастикой. В реальности, технологии управления объектами на расстоянии развиваются, но они пока не связаны с манипулированием гравитацией. Например, существуют магнитно-оптические ловушки и лазеры, которые могут перемещать частицы.

Создание искусственной гравитации также активно исследуется. Концепции центрифуг, как предложенные Константином Циолковским, остаются актуальными. Проекты, такие как Стэнфордский тор и NASA Nautilus-X, разрабатывают идеи для создания космических станций с искусственной гравитацией, хотя практическое применение таких технологий пока далеко от реализации.