iPhone 15 Pro Max подешевел на 75 тысяч рублей за год
Флагманский смартфон iPhone 15 Pro Max подешевел на российском рынке до 115 тысяч рублей. На это Mail.ru.
Журналисты медиа напомнили, что топовый аппарат был доступен на старте продаж осенью 2023 года за 189-200 тысяч рублей. В конце лета стоимость девайса Apple снизилась до 115 тысяч рублей. Авторы издания пришли к выводу, что за год iPhone 15 Pro Max подешевел на рекордные 75 тысяч рублей.
«"Яблочный" флагман оснастили прочным титановым корпусом и производительным процессором Apple A17 Pro. На месте старого порта Lightning теперь можно увидеть USB-C», — описали устройство специалисты.
Также флагман имеет 6,7-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой частоты 120 герц и технологии Always-On Display, тройную камеру с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей, аккумулятоо емкостью 4441 миллиампер-часов. Смартфон будет работать с нейросетью Apple Intelligence, которая появится в iOS 18 в сентябре.
В середине августа оказалось, что iPhone 13 рекордно подешевел на российском рынке. Если на старте продаж его оценивали в 80 тысяч рублей, то спустя три года его цена снизилась до 50 тысяч рублей.