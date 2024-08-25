The Guardian: бактерии перерабатывают отходы электроники в кобальт и литий

Шотландские ученые из Эдинбургского университета создали метод получения редких элементов из старых аккумуляторов и неисправного электронного оборудования с помощью бактерий. Об этом сообщает газета The Guardian. Команда использовала процесс детоксикации микробов, в ходе которого они захватывают атомы металлов, а затем выбрасывают их в виде наночастиц. Этот процесс позволяет микроорганизмам избегать отравления токсичными веществами. В ходе эксперимента исследователи растворили старые аккумуляторы, а затем использовали различные штаммы бактерий. Таким образом им удалось выделить из раствора марганец, никель-кобальт и литий, применяя различные бактериальные штаммы. Следующим шагом станет проверка, смогут ли добытые с помощью микробной переработки металлы использоваться в качестве компонентов в новых батареях и другой электронике. Также ученые планируют испытать генетически модифицированные версии бактерий, способные давать больше металлов. Также необходимо обеспечить выход чистых элементов, поскольку сегодня микроорганизмы не способны извлекать кобальт и никель по отдельности.