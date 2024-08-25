Маск: без SpaceX помочь вернуть экипаж Starliner могла бы только РФ

Маск считает, что без SpaceX помочь вернуть экипаж Starliner могла бы только РФ
Илон Маск считает, что если бы не его компания SpaceX, то единственным способом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner - астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс - было бы обратиться за помощью к России.
"Единственный другой вариант - Россия", - написал Маск в X (ранее Twitter), прокомментировав пост пользователя платформы о том, какие еще были способы вернуть астронавтов.
Ранее сообщалось, что экипаж корабля CST-100 Starliner - астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс - вернется с орбиты на Землю в феврале 2025 года в составе Crew-9.
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Прежде ожидалось, что корабль CST-100 Starliner вернется на Землю 18 июня. Позднее сроки были сдвинуты на 26 июня. Изначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на МКС восемь дней.