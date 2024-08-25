Маск: без SpaceX помочь вернуть экипаж Starliner могла бы только РФ

Илон Маск считает, что если бы не его компания SpaceX, то единственным способом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner - астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс - было бы обратиться за помощью к России.

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"Единственный другой вариант - Россия", - написал Маск в X (ранее Twitter), прокомментировав пост пользователя платформы о том, какие еще были способы вернуть астронавтов.

Ранее сообщалось, что экипаж корабля CST-100 Starliner - астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс - вернется с орбиты на Землю в феврале 2025 года в составе Crew-9.

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Прежде ожидалось, что корабль CST-100 Starliner вернется на Землю 18 июня. Позднее сроки были сдвинуты на 26 июня. Изначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на МКС восемь дней.