Когда выгоднее всего покупать новый смартфон? Назван месяц в 2024 году

Мир меняется стремительно, и мало кто сейчас годами ходит с одним и тем же смартфоном. Новые модели быстрее работают и обладают большим количеством полезных функций. Тем более что этот гаджет сейчас нужен почти для всего: общения, работы, ведения семейного бюджета, оплаты покупок и т. д. Разбираемся, когда покупка будет максимально выгодной.

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Когда выгоднее всего покупать телефон

Дешевле всего покупать смартфоны, в том числе и iPhone, во время распродаж и «чёрной пятницы» в ноябре, рассказала РИА «Новости» руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

Почему ноябрь

По словам эксперта, яблочные гаджеты продолжают оставаться одними из самых востребованных и популярных. Есть вы хотите купить не самую последнюю модель, то есть смысл делать это в конце осени. Всё потому, что Apple выпускает новые модели раз в год и обычно в сентябре. После анонса и начала продаж последней модели все предыдущие становятся заметно дешевле. Поэтому оптимальное время для покупки — октябрь-ноябрь, заметила она.

Что учесть при покупке смартфона

Голицина отметила, что на цену смартфона влияет курс доллара и ситуация в экономике, так как многие детали для гаджетов импортируются. Так что перед покупкой есть смысл обратить внимание на финансовые новости и курс валюты.

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Плюс не стоит пренебрегать предложениями по программе trade-in. Она позволяет сдать старый телефон и купить новый со скидкой. Это снизит траты, особенно если ваш гаджет ещё на ходу.

Впрочем, гнаться за новинками совсем не обязательно. Для многих важно лишь, чтобы телефон звонил.