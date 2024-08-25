Ученые узнали, как невесомость и высокая гравитация влияют на сон

Французские ученые из Университета Бордо изучили воздействие микрогравитации и гипергравитации на сон человека. Результаты показали, что люди хуже спят в невесомости и других гравитационных условиях, отличных от обычного земного притяжения. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Sleep Research (JSR).

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Команда сосредоточилась на участниках параболических полетов — специальных воздушных тренировок для имитации условий космоса.

В исследовании задействовали членов команд трех различных параболических полетов, проведенных в период с октября 2022 года по апрель 2023 года. Их попросили до и после испытаний носить актиграфы — наручные устройства, которые отслеживают движение и используются для оценки режима сна.

Каждая парабола начиналась с фазы гипергравитации, когда участники испытывали силу гравитации примерно в 1,8 раза больше земной в течение примерно 20 секунд, за которой следовала фаза микрогравитации, длившаяся около 22 секунды.

Результаты показали, что сон участников был более фрагментированным в ночь после параболического полета, с большим количеством пробуждений по сравнению с предыдущей ночью.

Хотя данные показали, что опыт изменения гравитации негативно повлиял на качество сна, сами участники отметили, что хорошо спали после тренировок.

По словам ученых, это противоречие может объясняться положительными впечатлениями от параболических полетов, которые в целом улучшили эмоциональный фон участников испытаний.