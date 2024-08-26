Ученые оценили возможность разрушения ледника Судного дня

Таяние ледника Судного дня не приведет к глобальной катастрофе в ближайшие десятилетия. К таким выводам пришла международная группа ученых из Великобритании и США.

Площадь ледника Туэйтса, который также называют ледником Судного дня, составляет около 192 тысяч квадратных километров. Согласно сделанным ранее расчетам, таяние столь огромного массива льда может поднять уровень мирового океана более чем на 65 сантиметров. Эти процессы способны дестабилизировать весь Западно-Антарктический ледяной щит. В настоящее время из-за таяния ледника Туэйтса уровень моря ежегодно повышается примерно на 4%.

Ученые учитывали все имеющиеся данные, но, тем не менее, провели еще одно исследование, в котором изучили стабильность ледника. Для этого они создали три модели высокого разрешения и сравнили их.

Результаты анализа показали, что ледник Судного дня сохранит свою относительную устойчивость по крайней мере до 2100 года. В случае если ледяной массив начнет разрушаться, высота ледяных утесов уменьшится, однако остальная часть льда замедлит свое движение к морю. По мнению ученых, стремительного таяния в течение ста лет не предвидится.

Скорость таяния ледника Судного дня превысила оценки ученых

Исследователи также подчеркнули, что на ослабление ледяного покрова Антарктиды влияют и другие процессы. Среди них Антарктиды ослабляются теплые океанические течения, которые размывают морские ледяные поля, пишет журнал Science Advances (SciAdv).