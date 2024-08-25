Telegram предрекли финансовые проблемы после ареста Дурова

У Telegram будут финансовые проблемы после ареста основателя мессенджера Павла Дурова, считает ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Его слова приводит «Подъем».

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«Без него Telegram теряет человека, который привлекал инвестиции в него. На сегодняшний день Telegram убыточен. И поддержание его работы стоит очень-очень дорого. Оценок публичных нет, но это уже под 600-700 миллионов долларов ежегодно», — предрек специалист.

Муртазин отметил, что привлечение инвестиции после задержания Дурова будет крайне сложным. Также будет практически невозможно продать часть компании, против чего основатель мессенджера неоднократно выступал. Муртазин допустил, что Дуров может повторить судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сложившиеся обстоятельства, по его мнению, выглядят крайне серьезно.

Ранее соратник Ассанжа Эдриан Макрей объяснил задержание Дурова желанием получить данные о спецоперации на Украине. По его словам, конечной целью Франции является доступ властей к информации в мессенджере.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.