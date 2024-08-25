Конкурент SpaceX назначил новый запуск модуля после проблемы с парашютом

Компания Blue Origin, один из основных конкурентов SpaceX Илона Маска, объявила о планируемом запуске следующей суборбитальной миссии New Shepard, которая состоится после завершения расследования по поводу парашюта, который не смог полностью раскрыться во время предыдущего полёта. Предварительно миссия назначена на 29 августа.

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Ракета должна быть запущена с космодрома Blue Origin в Западном Техасе. На данной миссии, NS-26, будут предприняты корректирующие меры, основанные на результатах расследования инцидента на предыдущей — NS-25.

Как отмечается, инцидент произошёл в системе разжатия парашюта для торможения модуля, которая не сработала, что привело к неполному раскрытию одного из трёх парашютов. По информации Blue Origin, сам парашют был номинальным и правильно упакован. Однако аварии не произошло, так как посадка модуля рассчитана на два парашюта.

Тем не менее «Blue Origin сосредоточится на исправлении системы разжатия, чтобы обеспечить правильное функционирование парашюта в следующем полёте».

После инцидента с парашютом Blue Origin проинформировала NASA о том, что в её парашютах используются компоненты, аналогичные тем, что стоят на коммерческих кораблях, таких как CST-100 Starliner компании Boeing, который в то время готовился к запуску в рамках неудачной миссии Crew Flight Test (CFT).