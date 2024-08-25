Конкурент SpaceX назначил новый запуск модуля после проблемы с парашютом
Компания Blue Origin, один из основных конкурентов SpaceX Илона Маска, объявила о планируемом запуске следующей суборбитальной миссии New Shepard, которая состоится после завершения расследования по поводу парашюта, который не смог полностью раскрыться во время предыдущего полёта. Предварительно миссия назначена на 29 августа.
Ракета должна быть запущена с космодрома Blue Origin в Западном Техасе. На данной миссии, NS-26, будут предприняты корректирующие меры, основанные на результатах расследования инцидента на предыдущей — NS-25.
Как отмечается, инцидент произошёл в системе разжатия парашюта для торможения модуля, которая не сработала, что привело к неполному раскрытию одного из трёх парашютов. По информации Blue Origin, сам парашют был номинальным и правильно упакован. Однако аварии не произошло, так как посадка модуля рассчитана на два парашюта.
Тем не менее «Blue Origin сосредоточится на исправлении системы разжатия, чтобы обеспечить правильное функционирование парашюта в следующем полёте».
После инцидента с парашютом Blue Origin проинформировала NASA о том, что в её парашютах используются компоненты, аналогичные тем, что стоят на коммерческих кораблях, таких как CST-100 Starliner компании Boeing, который в то время готовился к запуску в рамках неудачной миссии Crew Flight Test (CFT).