NASA выбрала SpaceX для возвращения астронавтов на фоне проблем с Boeing

NASA решило вернуть астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямса на Землю на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX, а не на корабле Starliner компании Boeing. Это решение было принято в связи с постоянными проблемами с двигателями Starliner, пять из которых вышли из строя во время полета на Международную космическую станцию в июне.

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Несмотря на попытки диагностировать и устранить проблему, испытания NASA на Земле выявили неожиданную проблему — разбухание тефлона в проточных каналах движителей, что привело к блокировке окислителя. Производитель движителей, компания Aerojet Rocketdyne, никогда раньше не сталкивалась с этой проблемой, что заставило NASA изменить свои планы.

Корабль Crew Dragon, успешно выполнивший множество миссий, теперь доставит Уилмора и Уильямса домой в феврале 2024 года.